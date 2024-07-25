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Çin Bilim İnsanları, Evrenin En Yüksek Enerjili Gama Işını Hattını Keşfetti

Çinli araştırmacılar, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip en yüksek enerjili gama ışını hattını tespit etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:20
Çin Bilim İnsanları, Evrenin En Yüksek Enerjili Gama Işını Hattını Keşfetti

Çinli Bilim İnsanlarından Önemli Keşif

Çin Bilimler Akademisi'nin Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP) tarafından yürütülen bir araştırma, evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

Gözlemler ve Veriler

Global Times'ın aktardığına göre, bilim insanları tarafından gözlemlenen gama ışını hattı, 37 milyon elektron voltluk olağanüstü bir enerji seviyesine sahip. Bu bulgu, evrendeki gök cisimleri tarafından yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi olma niteliği taşıyor.

Sonuçların Önemi

Bu buluş, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında etkileyici veriler sağlamakta. Araştırmanın detayları, Science China Physics, Mechanics & Astronomy dergisinde yayımlandı ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.

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