Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Çin, yeni iletişim uydusu 'ChinaSat 10R'yi başarıyla uzaya fırlattı. Uzay görevindeki önemli detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:54
Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, ChinaSat 10R isimli yeni iletişim uydusunu uzaya fırlattı. Xinhua ajansının aktardığı bilgiye göre, uydu, Long March-3B roketi ile Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uzay Merkezi'nden başarıyla gönderildi.

Fırlatmanın Detayları

Fırlatışın ardından, uydunun planlanan yörünge konumuna başarılı bir şekilde yerleştiği bildirildi. Bu görev, Long March roketleriyle icra edilen 560'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

ChinaSat Uydularının Özellikleri

Çince ismi Congşing olan ChinaSat uyduları, yüksek kalitede ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sunmaktadır. Bu yeni uydu ile birlikte iletişim altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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