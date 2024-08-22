Çin, ChinaSat 4A İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin Uzaya Yeni İletişim Uydusu Gönderdi

Çin, ChinaSat 4A isimli yeni iletişim uydusunu uzaya fırlatarak, telekomünikasyon hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Fırlatma Detayları

Xinhua haber ajansına göre, uydu Long March-7 roketi ile Haynan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi üzerinden başarıyla uzaya gönderildi. Fırlatma sonrasında, uydu planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Tarihsel Başarı

Bu fırlatış, 'Long March' roketleri ile gerçekleştirilen 532. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Uydular, yüksek kaliteli ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

ChinaSat Uydularının Önemi

Çincede Congşing olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, medya ve iletişim alanındaki gelişmeleri desteklemekte önemli rol oynuyor.