Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin, ChinaSat 4A İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin, yeni iletişim uydusu ChinaSat 4A'yı başarılı bir şekilde fırlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:39
Çin, ChinaSat 4A İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin Uzaya Yeni İletişim Uydusu Gönderdi

Çin, ChinaSat 4A isimli yeni iletişim uydusunu uzaya fırlatarak, telekomünikasyon hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Fırlatma Detayları

Xinhua haber ajansına göre, uydu Long March-7 roketi ile Haynan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi üzerinden başarıyla uzaya gönderildi. Fırlatma sonrasında, uydu planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Tarihsel Başarı

Bu fırlatış, 'Long March' roketleri ile gerçekleştirilen 532. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Uydular, yüksek kaliteli ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

ChinaSat Uydularının Önemi

Çincede Congşing olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, medya ve iletişim alanındaki gelişmeleri desteklemekte önemli rol oynuyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur