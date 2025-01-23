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Çin, Çienfan Takım Uydu Ağı İçin Yeni Uydular Fırlattı

Çin, SpaceX'in Starlink ağına rakip olan Çienfan takım uydu ağının 4. uydu grubunu fırlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:54
Çin, Çienfan Takım Uydu Ağı İçin Yeni Uydular Fırlattı

Çin, Uzaya Yeni Uydular Gönderdi

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu ve ABD merkezli SpaceX'in Starlink ağına rakip olmayı amaçlayan Çienfan (SpaceSail) takım uydu ağının 4. uydusunu uzaya fırlattı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nden (CASC) yapılan açıklamaya göre, toplamda 18 uydudan oluşan grup, Long March 6A roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından, uydular planlanan yörünge konumlarına yerleşti. Bu fırlatma, Long March roketlerinin gerçekleştirdiği 557. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

Proje Hedefleri ve Gelecek Aşamaları

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen bu uydular, Alçak Yer Yörüngesi'nde oluşturulacak takım uydu ağının önemli bir parçasını oluşturacak.

1. aşaması G60 Starlink olarak da bilinen projede, toplamda 1296 uydu yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan dev bir takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçası olacak 18'er uydudan oluşan grupların fırlatılış tarihleri ise şöyle: ilki 6 Ağustos 2024, ikincisi 15 Ekim 2024 ve üçüncüsü 5 Aralık 2024.

Starlink ve Çienfan gibi takım uydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratacağı muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömürlerinin dolmasının ardından oluşabilecek uzay enkazı nedeniyle tartışmalara yol açıyor.

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