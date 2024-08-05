Çin'de 2024 İlk Yarısında Yeni Evlilikler Tarihsel Düşüşte

2024'te Çin'deki Evlilik Oranları Düşüşte

Çin'in vatandaşlık işleriyle ilgili bakanlığı, 2024'ün ilk altı ayına ilişkin evlilik verilerini paylaştı. Yeni evlilik sayısı, 3 milyon 43 bin olarak kaydedildi ve bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13'lük bir düşüşü işaret ediyor.

Düşüşün Sebepleri

Özellikle 2024'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 1 milyon 46 bin evlilik gerçekleşti ve bu rakam ilk çeyreğe göre %26 azaldı. Eğer bu düşüş yılın geri kalanında da devam ederse, toplam evlilik sayısının 6 milyon 5 binin altında kalması bekleniyor. Bu durumda 2024, 2023'teki 7 milyon 68 bin ve 2016'daki 11 milyon 33 bin evliliğin gerisinde kalacak.

Ekonomik ve Sosyal Faktörler

Son dokuz yılın en düşük evlilik sayısının nedenleri arasında ekonomik baskılar, değişen sosyal normlar ve büyük şehirlerde artan yaşam maliyetleri sayılmaktadır. 2022'de başlayan nüfus azalma eğilimi, 2023 yılında da devam etti. 2022'deki 1 milyar 411 milyonluk nüfus, 2023'te 1 milyar 409 milyon olarak kaydedildi.

Politika ve Evlilik Eğilimleri

Çin'deki 1980'lerden itibaren uygulanan tek çocuk politikası 2016 yılında iki çocukla, ardından 2021'de ise üç çocukla sınırlandırma olarak genişletilmişti. Ancak, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve çocuk bakımının maliyetlerinin artması, yeni nesillerin evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki çekincelerini artırıyor.