Çin'de 2024'te Yeni Evlilikler Düşüşte

Çin'de Yeni Evlilikler 2024'te Düşüşte

Çin'in 2024 yılına ilişkin evlilik istatistikleri, yeni evliliklerin azaldığını gösteriyor. Ülkenin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde yeni evlilik akitleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 oranında bir azalma yaşadı.

Düşen Evlilik Sayısı

2024'ün ilk 9 ayında yalnızca 4,75 milyon evlilik gerçekleştirilirken, bu sayı yılın üçüncü çeyreğinde yalnızca 1,32 milyon evlilik akdi ile 2008'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu duruma paralel olarak, yıl sonu için toplam yeni evlilik sayısının 6,01 milyon ila 6,59 milyon arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kovid-19 Etkisi

Yeni evliliklerin bu yıllık düşüşü, Kovid-19 salgını sırasında, 2022'de kaydedilen 6,83 milyon evlilik sayısını geçemeyeceği anlamına geliyor.

Nüfus ve Evlilik Eğilimleri

Öte yandan, 2023 yılında 7 milyon 680 bin çift evlenmişti ve bu sayı 2022 yılıyla kıyaslandığında yüzde 12,4 artış göstermişti. Ancak, 2022 ve 2023 yıllarında görülen bu artışın, çoğunluğu Kovid-19 dönemi ertelenen evliliklerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Çin nüfusundaki azalma eğilimi ise 2022 yılından itibaren devam etmektedir. 2022 yılında 1 milyar 411 milyon olan nüfus, 2023'te 1 milyar 409 milyon seviyesine gerilemiştir. Ayrıca, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası 2016'da 2 çocuğa, 2021'de ise 3 çocuğa izin verecek şekilde değişikliğe uğradı. Ancak, ekonomik büyüme yavaşlaması ve yaşam maliyetlerinin artması, bireylerin evlenme ve çocuk yapma isteğini olumsuz etkilemektedir.