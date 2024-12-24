Çin'de 30 Kişiyi Yaralayan Saldırgan İdam Cezasına Çarptırıldı

Çin'de Okul Önünde Trajik Saldırı

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, 19 Kasım'da bir ilkokulun önünde bekleyen öğrenci ve velilere araçla çarparak 30 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan, Changdı Orta Halk Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Kararına Göre Duygusal Sıkıntılar

39 yaşındaki sanık Huang Vın'ın, saldırıyı mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi. Mahkeme, sanığın bu eylemi kasıtlı olarak masum çocukları hedef alarak ve kalabalık bir zamanı seçerek yaptığını kaydetti.

Mahkeme, iki yıl ertelemeyle idam cezası verilmesine karar verdi. Bu karar gereğince, sanığın iki yıl içinde herhangi bir suç işlememesi halinde cezası ömür boyu hapse çevrilebilecek.

Ayrım Göz etmeyen Saldırılar Artıyor

Saldırgan, beyaz renkli SUV tipi aracıyla Çangdı şehrindeki Yong'an İlkokulu'nun kapısında bekleyenlerin arasına daldı. Bu saldırıda 18'i çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yaralanırken, saldırgan okul güvenlik görevlileri ve veliler tarafından yakalandı.

Çin'de, son yıllarda psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin, kamu alanlarında gerçekleştirdiği ayrım gözetmeyen saldırılar endişe yaratıyor. Ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir hastanede 7 Mayıs'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralanmıştı. Şanghay'da 1 Ekim'de bir süpermarkette düzenlenen benzer bir saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bunların yanı sıra, 28 Ekim'de başkent Pekin'de bir saldırgan 3'ü çocuk 5 kişiyi bıçakla yaralarken, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar, toplumsal sorunların ve psikolojik sıkıntıların tehlike arz ettiğini gösteriyor.