Çin'de 80. Yıl Kutlaması: Tienanmın Meydanı'nda Askeri Geçit Töreni

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı anısına Tienanmın Meydanı'nda kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenledi; Şi Cinping ve yabancı liderler katıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:33
Törenin Ayrıntıları ve Katılımcılar

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla başkent Pekin'de kapsamlı bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Tören, şehir merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlendi.

Törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaptı ve ülkenin en yeni ile en gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti. Bu, Şi Cinping'in Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu.

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in bulunduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Türkiye adına töreni; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal protokol tribününden izledi. Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.

