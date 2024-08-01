Çin'de Ağustos Ayında Aşırı Hava Koşulları Bekleniyor

Çin'den Ağustos Ayı İçin Hava Durumu Uyarısı

Çin, bazı bölgelerinde aşırı yağışlar ve diğerlerinde kuraklık gibi ekstrem hava koşullarının ağustos boyunca etkili olabileceğini bildirdi.

Aşırı Yağış ve Tayfun Tehlikesi

Xinhua ajansının aktardığı habere göre, Ulusal İklim Merkezi yetkilisi Cia Şiaolong, ülkenin pek çok bölgesinde hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Cia, bu yıl ağustosta geçen yıla göre daha fazla yağış beklediklerini vurguladı ve 2 ila 3 tayfunun ülkeyi etkileyebileceğini dile getirdi.

Kuraklık Olabilir

Cia, aşırı hava sıcaklıklarının birçok bölgede normal seviyelerin üzerinde seyredeceğini ifade ederek, bunun da kuraklık riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Temmuz Ayı Rekor Kırdı

Bu arada, devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, temmuz ayı Çin tarihinde en sıcak olarak kayıtlara geçti.

Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu, şiddetli yağışlar sebebiyle 30 kişinin ölümüne ve 35 kişinin kaybolmasına yol açtı.