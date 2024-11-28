Çin'de Amiral Miao Hua Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı

Merkezi Askeri Komisyon Üyesi Amiral Miao Hua Üzerine Soruşturma

Çin silahlı kuvvetlerinin en üst yönetim organı olan Merkezi Askeri Komisyonu (MAK) üyesi Amiral Miao Hua hakkında disiplin ihlali iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklama, Pekin'deki bir basın toplantısında Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien tarafından yapıldı.

Disiplin İhlali İddiası

Sözcü Vu, Miao'nun MAK Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü olarak yürüttüğü görevinde "ciddi disiplin ihlali" şüphesiyle incelendiğini ifade etti. Ancak sözcü, soruşturmanın detaylarına dair bilgi vermedi. Çin'deki devlet görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmalar genellikle yolsuzluk suçlamalarıyla ilişkilendirildiği için, bu durum da o çağrışımı yapmaktadır.

Geçmiş görevleri ve Siyasi Bağlam

Amiral Miao, Ekim 2017'den bu yana MAK ideoloji ve personel değişikliklerinden sorumlu olan Siyasi Çalışma Dairesi Direktörlüğü görevini sürdürüyor. Öncesinde, Batı Cephesi Komutanlığı ve Çin Donanması siyasi komiserliği gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

Savunma Bakanı İddiaları Yalanlandı

Basın toplantısında, Savunma Bakanı Amiral Dong Cün hakkında iddialar da gündeme geldi. Sözcü Vu, Dong'un yolsuzluk soruşturmasına tabi olduğuna dair haberleri "tamamen uydurma" olarak nitelendirerek, bu iftiraların Çin tarafında büyük bir hoşnutsuzluk yarattığını belirtti. Financial Times, Dong’un da geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturmasına dahil olduğunu iddia etmişti.

Önceki Bakanlar ve Yolsuzluk Dalgası

Çin'de son iki yıl içinde yapılan yolsuzluk soruşturmalarında birçok üst düzey askerin ordudan ve partiden ihraç edildiği dikkat çekiyor. Geçmişteki Savunma Bakanları Vey Fınghı ve Li Şangfu da rüşvet ve kötü yönetim iddialarıyla karşı karşıya kalmış ve soruşturmalar sonucunda ordudan çıkarılmışlardı.

Meclis Üyeliklerini Kaybeden Generaller

Çin Ulusal Halk Kongresi, aralık ayında 9 generalin meclis üyeliklerine son verildiğini duyurmuştu. Bu durum, askeri disiplin ve yolsuzlukla mücadele konularının Çin hükümet türünde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Çin, askeri yapılanmasında disiplin ihlallerine karşı sağlam önlemler alarak, yolsuzlukla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.