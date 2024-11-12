Çin'de Aracını Yayaların Üzerine Süren Sürücü Yüzlerce Yaralıya Neden Oldu

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu >onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu.

Yerel polis biriminden alınan bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde yaşandı. Sportif bir etkinlikten yararlanan yürüyüşçüler, bu talihsiz olayla karşılaştı. SUV tipi aracını, alan içindeki yayaların üzerine süren sürücü, pek çok kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olayla ilgili olarak, soyadı Fan olan 68 yaşındaki sürücünün yakalandığı ve konuya dair soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Fakat, henüz yaralı sayısı ve olası can kayıpları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İlginç bir tesadüf olarak, bu olay, Cuhay'da bugün başlayan Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu ancak Çin'deki sosyal medya platformlarında paylaşımlar sansürlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.