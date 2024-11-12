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Çin'de Aracını Yürüyüşçülerin Üzerine Süren Sürücü 35 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen trajik kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:10
Çin'de Aracını Yürüyüşçülerin Üzerine Süren Sürücü 35 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Çin'de Tragedi: 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in *Guangdong* eyaletinde, bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Olayda 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Yerel polis biriminden alınan bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde *Şiangcou* merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. Bir SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapan kalabalığın üzerine süren 68 yaşındaki sürücü, adının *Fan Mou* olduğu bildirildi.

Olayın Sebebi ve Sürücünün Durumu

Sürücü *Fan Mou*, ilk ifadesinde, eşinden boşandığını ve ayrılma koşulları ile mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Olay sonrası gözaltına alınan sürücünün, amaçlarının ne olduğu üzerine polis tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, olay sonrası bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ayrıca, bu trajik olay *Cuhay Havacılık Fuarı* (Airshow China) etkinliğinin başlamasından hemen önce gerçekleşti.

Olayın etkileri devam ederken, yerel halk arasında büyük bir şok ve infial yaşandığı gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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