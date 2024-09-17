Çin'de Bebinca Tayfunu: Ciangsu'da Can Kaybı

Bebinca Tayfunu Çin'i Vurdu

Çin'in doğu kıyılarını etkileyen Bebinca Tayfunu, Ciangsu eyaletinde iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, Şanghay'ın 80 kilometre kuzeybatısındaki Couşı kasabasında devrilen yüksek voltajlı elektrik hattındaki akıma kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Bu olay, tayfun nedeniyle kaydedilen ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Tayfunun Etkileri

Tayfun, dün Çin'in kıyılarına ulaşırken, özellikle Şanghay'da şiddetli bir etki yarattı. Şehirde caddeler su altında kalmış, uçak, tren ve feribot seferleri iptal edilmiştir. Son 75 yılda şehri etkileyen en şiddetli tayfun olarak bilinen bu olayda, bir kişi ise devrilen bir ağacın altında kalarak yaralanmıştır. 414 Bin Kişi Tahliye Edildi

Bebinca Tayfunu'nun saatteki hızı 151 kilometreyi bulurken, kıyılarda yaşayan 414 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tayfun, iç bölgelere doğru ilerlerken şiddetinin azalması bekleniyor. Ayrıca, Güz Ortası Festivali tatili süresince büyük miktarda yağış getirmesi öngörülüyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Caingsu, Anhui, Hınan, Hıbey ve Şandong eyaletlerinde 200 milimetreye kadar aşırı yağış beklediklerini açıkladı.