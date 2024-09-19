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Çin'de Bıçaklı Saldırı: Japon Çocuk Hayatını Kaybetti

Guangdong'da bir bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki Japon çocuk yaşamını yitirdi. Olayın detayları ve tepki gösteren yetkililer açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:33
Çin'de Bıçaklı Saldırı: Japon Çocuk Hayatını Kaybetti

Çin'de Bıçaklı Saldırı: Japon Çocuk Hayatını Kaybetti

Çin'in Guangdong eyaletinde, okul yolunda bıçaklı bir saldırıya uğrayan 10 yaşındaki bir Japon vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Japon haber ajansı Kyodo'dan alınan bilgiye göre, Hükümet Sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, saldırı sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililerin Tepkileri

Sözcü Hayaşi, çocuğun ölümüyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, Çinli yetkililerden olay hakkında bilgi paylaşmalarını ve Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını talep etti.

Saldırının Motifleri Üzerine Soruşturma

Japonya'nın Guangzhou Başkonsolosu Yoşiko Kijima, saldırganın çocuğu Japon vatandaşı olduğu için hedef alıp almadığının araştırıldığını aktardı. Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, bu alçakça eylemi kınayarak Pekin yönetiminden vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere önlemler almasını istedi.

Önceki Benzer Olaylar

Benzer bir olay, 26 Haziran'da Jiangsu eyaletinin Sucou şehrinde yaşanmış ve bir Japon anne ve çocuğu okul servisi beklerken bıçaklı bir saldırıya uğramıştı.

Tarihsel Arka Plan ve Nefret Suçu Şüphesi

Bu saldırının, Japonya'nın 1931'deki Mukden Vakası'nın yıl dönümünde gerçekleşmesi, olayı "nefret suçu" olarak değerlendirme ihtimalini artırıyor. Mukden Vakası, Japon İmparatorluk ordusunun Mançurya'daki demir yoluna sahte sabotaj düzenlemesiyle başladı ve bölgenin işgali için bahane oluşturdu.

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