Çin'de Çevrim İçi Kimlik Tasarısı Tartışmaları Büyüyor

Çin'de Çevrim İçi Kimlik Tasarısı Üzerine Tartışmalar

Çin'de devletin vatandaşlara çevrim içi kimlik numarası vermeyi planlayan yasa tasarısı, sosyal kontrolün artacağı yönünde endişeleri güçlendiriyor.

Kişisel Bilgi Güvenliği Amaçlı Tasarı

Nikkei Asia'nın bildirdiğine göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Sanal Gerçeklik İdaresi (CAC), bireylerin kişisel bilgilerini koruma amacıyla internet sağlayıcılarının özel verilere erişimini kısıtlayan bir tasarı geliştirdi.

Endişeler Artıyor

Ancak bu tasarı, hükümetin bireylerin kişisel bilgilerini toplama yetkisini artıracağı yönündeki endişeleri beraberinde getiriyor. Tasarıda, Ulusal Ağ Kimliği Doğrulaması (NNIA) sistemi aracılığıyla vatandaşlara harf ve sayılardan oluşan sanal kimlik ve sertifika verileceği belirtiliyor.

Kimlik Doğrulama Süreci

Bireylerin sanal kimlik ve sertifika alabilmesi için kimlik kartlarını yüklemeleri, yüz taraması yaparak kimliklerini doğrulamaları ve telefon numaralarıyla hesaplarını eşleştirmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Uzman Yorumları

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden hukuk profesörü Lao Dongyan, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, tasarının bireylerin çevrim içindeki davranışlarını kontrol altına almayı hedeflediğini belirtti. Ancak, Lao'nun bu açıklamaları Weibo tarafından sansürlendi.

Şanghay, Pekin ve Shenzhen'den üç hukuk uzmanı ise Lao'nun görüşlerine katıldıklarını ifade etti. Ancak, konunun hassasiyeti dolayısıyla isimlerini açıklamaktan kaçındılar. Avukatlar, devletin bireylerin çevrim içi davranışlarından memnun olmadığında internet erişimini kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.