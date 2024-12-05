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Çin'de Demir Yolu İnşaatında Çökme: 13 İşçi Kayboldu

Çin'in Guangdong eyaletinde demir yolu inşaatında meydana gelen çökme sonucu 13 işçi kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 06:52
Çin'de Demir Yolu İnşaatında Çökme: 13 İşçi Kayboldu

Çin Guangdong'da Demir Yolu İnşaatında Çökme Olayı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, dün gece yaşanan üzücü bir olayda, bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçi kayboldu.

Açıklama ve Olaya İlişkin Bilgiler

Olay, Şıncın şehrine bağlı Bao'an İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından doğrulandı. Yetkililer, Şıncın-Ciangmın Demiryolu inşaatının 5 no'lu inşaat alanında önemli bir çöküntü meydana geldiğini açıkladı.

Çökme anında alanda çalışan 13 işçi mahsur kaldı ve kendileriyle irtibat kesildi. Durumun aciliyeti sebebiyle yerel acil durum görevlileri ve afet yardım birimleri hızla bölgeye sevk edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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