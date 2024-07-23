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Çin'de Emeklilik Yaşı Kademeli Olarak Artırılacak

Çin, emeklilik yaşını 10 yıl içinde artırmayı hedefliyor. Ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:26
Çin'de Emeklilik Yaşı Kademeli Olarak Artırılacak

Çin Emeklilik Yaşını Artırma Planlarını Açıklıyor

Çin'i yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP), emeklilik yaşının kademeli olarak artırılması amacıyla önemli adımlar atmayı hedefliyor. Xinhua haber ajansında yayınlanan bilgilere göre, bu karar ülkenin ekonomik hedeflerini belirleyecek olan 3. Genel Oturum'da ele alındı.

Oturumdan Çıkan Sonuçlar

Oturumun sonuç bildirgesinde, emeklilik yaşının "uygun esneklikle ve gönüllülük esasına dayalı" bir şekilde kademeli ve düzenli olarak artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ancak, emeklilik yaşının kaç yıl içinde ne kadar artırılacağına dair spesifik detaylar verilmedi.

Çin'in Emeklilik Yaşı ve Reform Beklentileri

Çin'de mevcut emeklilik yaşı erkekler için 60, kadınlar için ise 50 ya da 55 olarak belirlenmiş durumda; bu da ülkenin diğer birçok ülkeye göre daha erken bir yaş. Emeklilik reformuna dair daha fazla detaya ise Global Times gazetesindeki haberlerde yer verildi.

ÇKP, Ekim 2022'de düzenlenen 20. Ulusal Kongre sonrası, 5 yılı kapsayan bir dönem için Merkez Komite'yi seçmişti. 15 Temmuz 2024'te başlayan 3. Genel Oturum ise 18 Temmuz 2024'te tamamlanmıştı.

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