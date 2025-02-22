Çin'de Eski Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang'a Yolsuzluk Soruşturması

Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

Çin'de, Kovid-19 salgınının yayılmasındaki ihmali nedeniyle 2020 yılında görevden alınan eski Hubey eyaleti Çin Komünist Partisi Sekreteri Ciang Çaoliang hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ciang'ın parti disiplini ve kanunlarını ciddi ihlal şüphesiyle soruşturulduğu ifade edildi. Ancak, soruşturmayla ilgili detaylara yer verilmedi. Bu tür soruşturmalarda genellikle “parti disiplini ve kanunları ihlal” ifadesinin, yolsuzluk şüphesi veya suçlaması ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Ciang’ın Kariyeri ve Görevden Alınışı

67 yaşındaki Ciang, bankacılık ve finans sektöründe önemli bir kariyere sahiptir. Daha önce Çin Merkez Bankası, İletişim Bankası, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Ziraat Bankası'nda yöneticilik yapmıştır. 2014 yılında Cilin eyaleti vali olarak atanmış, 2016'da ise Hubey eyaleti parti sekreteri olmuştur.

Kovid-19 salgınının ilk vakaları, Ciang'ın parti sekreterliği görevinde olduğu dönemde Vuhan şehrinde ortaya çıkmış ve bu durum nedeniyle Şubat 2020'de görevden alınmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler Arasında

Şu anda Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı olan Ciang, ülkede son dönemde yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yönetici sayısına katılmıştır. Geçen yıl Mayıs ayında eski Haynan Parti Sekreteri Luo Baoming ve Haziran'da eski Tibet Parti Sekreteri Vu Yingcie hakkında da yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.