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Çin'de Galyum Kaçakçılığı Vakası İfşa Edildi

Çin istihbaratı, nadir metal galyumun yurt dışına kaçırılma teşebbüsünü engelledi. Yabancı bir şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:13
Çin'de Galyum Kaçakçılığı Vakası İfşa Edildi

Çin İstihbaratı Nadir Metal Kaçakçılığını Engelledi

Çin'in istihbaratından sorumlu olan Devlet Güvenliği Bakanlığı, yabancı bir istihbarat kuruluşunun, kontrol altında bulunan bir nadir metal olan galyumu ülke dışına çıkarma çabasını bertaraf ettiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Bakanlığın resmi WeChat hesabında yapılan açıklamaya göre, ihbar sonucunda suçüstü yapılan galyum kaçakçılığı olayıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Yabancı bir uyruklu şahıs olarak tanımlanan "Du", çantasında galyum bulundurarak yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. İncelemeler sonucunda Du'nun, galyumu Çinli bir metal şirketinin, soyadı "Tang" olan bir çalışanı adına taşımakta olduğu belirlendi.

Galyumun Yurt Dışına Kaçırılma İsteği

Yakalanan Tang, yabancı uyruklu "Fan" adında bir kişinin kendisinden para karşılığında galyum satın almasını ve bunu yurt dışına çıkarmasını istediğini ifade etti. Tang, bu iş için Du'yu kullandığını itiraf etti. Du, galyumun kontrol edilen bir madde olduğunu bilmediği için uyarılarak serbest bırakıldı. Ancak Tang ve çalıştığı şirket suçlamalardan kaçamayacak.

İhracat Kısıtlamaları ve Galyumun Kullanımı

Çin, ABD'nin çip sektörünü hedef alan ihracat kısıtlamalarına karşılık olarak, yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan galyum ve germanyumun ihracatını 1 Ağustos 2023 itibarıyla kısıtlama kararı almıştı. Galyum, LED teknolojisinden askeri radar sistemlerine kadar birçok yüksek teknoloji uygulamasında kritik bir rol oynuyor.

Özellikle, ABD Donanması'nın AN/SPY-6 gemi radarları ve Deniz Piyadeleri'nin AN/TPS-80 karadan havaya radar sistemleri gibi gelişmiş radar sistemlerinin temel bileşenlerini oluşturmakta. Bu kullanım alanları, galyumun savunma sanayi tedarik zincirindeki önemini artırıyor.

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