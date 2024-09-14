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Çin'de Güz Ortası Festivali'nde 74 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor

Güz Ortası Festivali'nde Çin, 74 milyon tren yolculuğu öngörüyor. Aile buluşmaları ve geleneksel kutlamalar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:24
Çin'de Güz Ortası Festivali'nde 74 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor

Güz Ortası Festivali'nde Tren Yolcu Sayısı Artıyor

Bugün başlayan Güz Ortası Festivali dönemi, Çin için büyük bir seyahat etkinliği sunuyor. Bu yıl, Çin Devlet Demiryolu Grubu tarafından yapılan tahminlere göre, tatil süresinde toplam 74 milyon tren yolculuğunun gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Günlük Ortalama Seyahat Sayısı

14-18 Eylül tarihleri arasında sürecek olan 5 günlük festival süresince, günde ortalama 14,8 milyon yolcunun seyahat etmesi öngörülüyor. Bu hareketliliğin en fazla olduğu günün 15 Eylül olması bekleniyor; o günde yolcu sayısının 16,8 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Festivalin Anlamı ve Gelenekleri

Güz Ortası Festivali, Çin'de ailelerin bir araya geldiği, turistik yerleri ziyaret ettiği bir dönemdir. Bu vesileyle, geleneksel olarak yenilen "Ay Keki" adlı tatlılar da festivalin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kutlamalar, aynı zamanda "Ay Keki Festivali" olarak da anılmaktadır.

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