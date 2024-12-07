Çin'de Havai Fişek Deposu Patladı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Çin'in Hınan Eyaletinde Trajik Havai Fişek Kazası

Çin'in Hınan eyaletinde yer alan Kayfıng iline bağlı Veyşı ilçesindeki Çiensun köyünde bir depodaki havai fişeklerin patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yerel acil durum yönetim biriminden alınan bilgilere göre, patlama dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Olay yerindeki çalışmalar sürerken, patlamanın nedenine dair detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çin'de, yetersiz iş güvenliği tedbirleri veya eski altyapılar nedeniyle benzer kazaların sıkça yaşandığı biliniyor. Bu tür olaylar, toplumda büyük üzüntü yaratmaya devam ediyor.