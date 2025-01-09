Çin'de İnsan Metapnömovirüsü Vakalarında Artış Yaşanıyor

Çin'de insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarında artış gözlemleniyor; uzmanlar, durumun kış mevsimine bağlı olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:22
Çin'de İnsan Metapnömovirüsü Vakalarında Artış Yaşanıyor

Çin'de Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Keskin Artış

Çin'de, Aralık 2024'ten bu yana solunum yollarını etkileyen insan metapnömovirüsü (HMPV) dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi bir artış gözlemlendi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine dayanan açıklamalara göre, HMPV vakalarında yaşanan bu keskin artış, kış mevsimi için bekleniyor.

Grip Vakalarında Artışta Olağan Durum

Açıklamada, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde özellikle grip virüsüne bağlı vakaların arttığı; ancak bu artışın yılın bu dönemi için "olağan dışı" olmadığının altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV'nin kış aylarında beklenildiği gibi arttığını belirterek, "Ülkede en yaygın enfeksiyon grip ve bu oran giderek artıyor." dedi.

Harris, Çin'deki solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili vaka sayısının kış mevsimi için normal seviyelerde olduğunu ve “Yetkililer, hastane kullanım oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu” ifade etti.

HMPV ve Belirtileri

HMPV, ilk kez 2001'de tanımlanmış olup, kış ve ilkbahar aylarında yaygınlaşmaktadır. Genellikle öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi soğuk algınlığına benzer semptomlar göstermektedir.

Harris, HMPV'nin zayıf bağışıklık sistemine sahip olan kişilerde, yeni doğanlarda ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini; ancak ölüm oranının "çok düşük" olduğunu da belirtti.

Öneriler ve Önlemler

Dr. Harris, hastalığın yayılmasını önlemek için maske takılmasını, kapalı alanlara havalandırılmasını ve el yıkanmasını önerdi. Ayrıca, CDC Direktörü Kan Biao, HMPV vakalarının 14 yaş ve altındaki çocuklarda daha sık görüldüğüne dair bilgiler verdi.

HMPV Bulaşma Yolları

HMPV, öksürme veya hapşırma sırasında yayılan damlacıklar ile hasta kişilere veya virüsün bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşmaktadır. Özel bir antiviral tedavi veya aşı olmamakla birlikte, hastalığın yayılımını önlemek adına bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

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