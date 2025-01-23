Çin'de Japon Anne ve Çocuğuna Saldıran Katil İdam Cezasına Çarptırıldı

Japon Anne ve Çocuğunu Yaralayan Saldırgan İdam Ceza Verildi

Çin'in Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde, 2024 yılında Japon vatandaşı bir anne ve çocuğuna yönelik bıçaklı saldırıda bulunan ve kendisini engellemeye çalışan Çinli bir kadını öldüren saldırgan, idama mahkum edildi.

Yargılama ve Açıklamalar

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, yargılanan saldırganın adının Cou Ciaşıng olduğu belirtilerek 52 yaşındaki saldırganın, mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini açıkladı.

Hayaşi, sanığın ifadesinde "borç içinde olduğu ve daha fazla yaşamak istemediği için cinayeti işlediğini" belirttiğini aktarırken, "İnanıyoruz ki aralarında bir çocuğun bulunduğu masum insanların yaralandığı ve hayatını kaybettiği bu suç kesinlikle affedilmezdir. Kararı doğru buluyoruz." dedi.

Saldırı ve Sonrası Gelişmeler

26 Haziran 2024'te, Sucou şehrinde okul servisi bekleyen Japon anne ve çocuğu bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Bu saldırıyı engellemeye çalışan bir Çinli kadın, vücuduna aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından, 18 Eylül 2024'te, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde, 10 yaşındaki bir çocuk, Japon babası ve Çinli annesi olduğu belirtilerek bir yetişkinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Nefret Suçları Tartışması

Her iki olayda da Japon çocukların hedef alınması, nefret suçu şüphesini gündeme getirdi. Tokyo yönetimi, bu durum üzerine Çin'den ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Çinli yetkililer, her iki olayda da faillerin motivasyonu hakkında bilgi vermekten kaçınarak, saldırıları "münferit vaka" olarak nitelendirdi.