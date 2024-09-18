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Çin'de Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Çin'in Guandong eyaletinde bir Japon çocuğa yapılan bıçaklı saldırı, tarihsel bir olayın yıl dönümüne denk geldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:02
Çin'de Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Çin'de Bıçaklı Saldırı: Japon Vatandaşı Çocuk Hedefte

Guandong eyaletinin Şıncın şehrinde, 10 yaşındaki bir Japon ilkokul öğrencisi bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olay, Japonya'nın 1931 yılında Mançurya'yı işgal ettiği "Mukden Vakası" olarak adlandırılan olayın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle endişeleri artırıyor.

Saldırı Sırasında Neler Oldu?

Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, çocuk okuluna 200 metre mesafede bıçaklı bir saldırgan tarafından yaralandı. Saldırı sonrası yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, saldırgan yerel güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.Japonya'nın Tepkisi

Japonya Hükümet Sözcüsü Hiroşi Moriya, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, çocuğun kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. Ayrıca, Japonya'nın Şıncın Başkonsolosluğu'ndan ihtiyacı olan destek için bir ekibin gönderildiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olayın bir 'nefret suçu' olup olmadığını araştırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Lin, "Çin, tüm yabancı vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edecektir." dedi.Tarihsel Arka Plan

Bu bıçaklı saldırının "Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk gelmesi, olayı daha da dikkat çekici kılıyor. 1931'de Japon İmparatorluk ordusu, Çin topraklarını işgal etmek için sahte bir sabotaj düzenlemişti.

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