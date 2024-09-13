Çin'de Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Üyelikten Azledildi

Korgeneral Dıng Cıping, yolsuzluk soruşturması nedeniyle Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:00
Çin'de Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Üyelikten Azledildi

Çin'de Yolsuzluk Soruşturmaları Devam Ediyor

Uzun zamandır kamuoyundan uzak kalan Korgeneral Dıng Cıping, Çin'de Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildi. 2019 yılından bu yana çeşitli yolsuzluk skandallarıyla mücadele eden Çin, ordudaki üst düzey yetkilileri hedef alan yeni bir dalga ile karşı karşıya.

Meclis Üyelerinin Azledilmesi

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin tamamladığı üç günlük oturumdan sonra, Dıng'ın aralarında bulunduğu sekiz kişi meclis üyeliğinden düşürüldü. Ancak, Dıng'ın azil sebebi olarak herhangi bir açıklama yapılmamış olması, arka planda bir yolsuzluk soruşturmasının sürdüğünü düşündürüyor.

Yolsuzluk İşlemleri ve Son Gelişmeler

Son iki yılda, Çin'deki silahlı kuvvetler içinde birçok üst düzey askeri yetkili yolsuzluk bahanesiyle ordudan ve partiden ihraç edildi. 2023 yılı içinde, Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi’ne yönelik yapılan soruşturmalar sebebiyle iki önceki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu’nun da uzun bir yargılama sürecine girmesi bekleniyor.

Sonuç Olarak

Çin hükümeti, ordu içindeki yolsuzlukları ortadan kaldırmak için kararlılıkla hareket etmekte ve bu doğrultuda birçok önemli isimle yüzyüze geldi. Dıng Cıping'in azli, bu durumu daha da belirgin hale getiriyor.

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