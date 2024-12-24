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Çin'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına Hava Korgeneral Atandı: Eski Siyasi Komiser Nerede?

Çin'de Kara Kuvvetleri Siyasi Komiserliği'ne Hava Korgeneral Çın Hui atandı. Eski komiserin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:53
Çin'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına Hava Korgeneral Atandı: Eski Siyasi Komiser Nerede?

Çin'de Siyasi Komiser Görevi Değişimi

Çin'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni bir siyasi komiser atandı. Hava Korgeneral Çın Hui, ideolojik eğitim ve siyasi sorumlulukları üstlenmek üzere göreve getirildi. Atama, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından gerçekleştirilen bir törenle ilan edildi ve Çın, burada orgeneral rütbesine terfi etti.

Eski Siyasi Komiserin Belirsizliği

Daha önce siyasi komiser olarak görev yapan Kara Orgeneral Çin Şutong ise atama törenine katılmayarak dikkat çekti. Eski komiserin şu anda nerede olduğu bilinmiyor ve yeni bir göreve atanmadığına dair bilgiler mevcut.

Yolsuzluk İhtimalleri Gündemde

Benzeri geçmişte yaşanan durumlarda olduğu gibi, General Çin hakkında bir yolsuzluk soruşturması başlatıldığı tahmin ediliyor. Komünist rejimle yönetilen ülkede Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO), Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile sıkı bir biçimde bağlantılı. Askeri hiyerarşide her komutan ve personelin siyasi eğitimi ve partiye bağlılığını sağlamak için bir siyasi komiser bulunuyor.

Son Dönemdeki Soruşturmalar

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Çin'de orduya yönelik birçok yolsuzluk soruşturması başlatılmıştır. Bu süreçte, aralarında iki eski savunma bakanının da bulunduğu pek çok üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiştir. Ayrıca, Roket Kuvvetleri ve Donanım Geliştirme Dairesi gibi kritik birimlerde de yolsuzluk soruşturmaları sürdürülmektedir.

Gelişmeler Devam Ediyor

Son olarak, 28 Kasım’da, Merkezi Askeri Komisyon üyesi Amiral Miao Hua hakkında bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Miao'nun, “disiplini ciddi ihlal” iddiasıyla yargılandığı belirtiliyor. Ayrıca, kamuya açık etkinliklere katılmayan Korgeneral Dıng Cıping’in de Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildiği bildirildi.

Bu gelişmelerle birlikte, Çin ordusunda devam eden yolsuzluk soruşturmaları ve görev değişiklikleri dikkat çekiyor.

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