Çin'de korkunç kaza: İki metro çarpıştı yüzlerce yaralı var

Pekin'de Changping metro hattında meydana gelen tren kazasında 515 kişi yaralandı. İddiaya göre, kar nedeniyle kayganlaşan raylarda fren yapan bir tren, arkadan gelen başka bir trenle çarpıştı.

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine sağlık, polis ve ulaştırma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 25'i müşahede altında tutulurken, 67'sinin tedavisi devam ediyor. Şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi, okullar tatil edildi.