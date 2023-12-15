Çin'de korkunç kaza: İki metro çarpıştı yüzlerce yaralı var

Çin'in başkenti Pekin'de kar yağışı nedeniyle raylarda kayan bir metro treni, arkasından gelen başka bir trenle çarpıştı. Kazada 515 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 25'i müşahede altında, 67'i ise tedavi görüyor. Şehirdeki kar yağışı, bazı tren seferlerinin ve okulların iptaline yol açtı.

Çin'de korkunç kaza: İki metro çarpıştı yüzlerce yaralı var
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Pekin'de Changping metro hattında meydana gelen tren kazasında 515 kişi yaralandı. İddiaya göre, kar nedeniyle kayganlaşan raylarda fren yapan bir tren, arkadan gelen başka bir trenle çarpıştı. 

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine sağlık, polis ve ulaştırma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 25'i müşahede altında tutulurken, 67'sinin tedavisi devam ediyor. Şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi, okullar tatil edildi.

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