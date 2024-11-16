Çin'de Meslek Yüksekokuluna Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü, 17 Yaralı

Çin'de Meslek Yüksekokulundaki Bıçaklı Saldırıda Can Pahası

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Xinhua'nın bildirdiğine göre, Yixing bölge polisliği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 8 olarak tespit edildiği ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtildi. Saldırgan, eylemi sınavlarda başarısız olması nedeniyle mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması gerekçesiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, bu olay Çin'de son zamanlarda artan bıçaklı saldırılar zincirine yeni bir halka ekledi. Daha önce 28 Ekim'de Pekin'de bir ilkokul yakınında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ek olarak, Ekim ayı başında Şanghay'da bir başka saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

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