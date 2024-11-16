DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.143.761,53 0%

Çin'de Meslek Yüksekokuluna Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü, 17 Yaralı

Çin'in Jiangsu eyaletindeki bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırganın motivasyonu ise sınav başarısızlığı oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:36
Çin'de Meslek Yüksekokuluna Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü, 17 Yaralı

Çin'de Meslek Yüksekokulundaki Bıçaklı Saldırıda Can Pahası

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Xinhua'nın bildirdiğine göre, Yixing bölge polisliği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 8 olarak tespit edildiği ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtildi. Saldırgan, eylemi sınavlarda başarısız olması nedeniyle mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması gerekçesiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, bu olay Çin'de son zamanlarda artan bıçaklı saldırılar zincirine yeni bir halka ekledi. Daha önce 28 Ekim'de Pekin'de bir ilkokul yakınında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ek olarak, Ekim ayı başında Şanghay'da bir başka saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' UNIQ İstanbul'da Açılıyor
2
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı
3
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Çatışmalarda Bir Askerini Daha Kaybetti
4
İstanbul'da Gazze Protestosu: Open Rafah Grubu Sesli Eylem Düzenledi
5
Yozgat'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TCSG Umut Gemisini Ziyaret Etti
7
Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi Nedeniyle 650 Bin Kişi Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!