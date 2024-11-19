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Çin'de Okul Önünde Kaza: Öğrenci ve Veliler Yaralandı

Hunan'da bir SUV aracın okul önünde bekleyenlere çarpması sonucu çok sayıda öğrenci ve veli yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:16
Çin'de Okul Önünde Kaza: Öğrenci ve Veliler Yaralandı

Hunan'da Okul Önünde Trajik Kaza

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, Yong'an İlkokulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarpan bir araç, kaza sonucu birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Çangdı şehrinde gerçekleşti. Beyaz renkli SUV tipi aracın okulun kapısında bekleyen kalabalığın arasına daldığı bildirildi. İlk bilgilere göre, yaralılar arasında öğrenciler ve veliler yer almakta.

Sürücü Yakalandı

Kaza sonrasında aracın sürücüsü, okulun güvenlik görevlileri ve o anda orada bulunan diğer veliler tarafından yakalandı. Olayın kaza mı yoksa bilinçli bir saldırı mı olduğu henüz belirlenmedi.

Yaralı sayısı ve olası can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Artan Şiddet Olayları

Çin'de, son zamanlarda psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri nedeniyle, okullar ve hastaneler gibi kamuya açık yerlerde bıçakla ya da araçla gerçekleştirilen saldırılar artış göstermektedir. Örneğin, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, 11 Kasım'da, bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucunda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Yine, 16 Kasım'da, Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda ise 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Bu saldırı, mezun olan bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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