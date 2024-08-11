Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonrası 80 Binden Fazla Tahliye

Çin'in Sıçuan Eyaletinde Sel Felaketi

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde, son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Xinhua ajansının verdiği bilgilere göre, 9 Ağustos'tan bu yana devam eden yağışlar, bölgede geniş çaplı sellerin oluşmasına neden oldu.

Evler Zarar Gördü

Yerel yetkililer, sel felaketi nedeniyle çok sayıda evin tahrip olduğunu ve tahliye işlemlerinin acilen gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle sel ve toprak kaymaları nedeniyle daha önce 3 Ağustos'ta 9 kişinin hayatını kaybetmiş olması, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer, yağışların devam etmesi durumunda, risk altındaki bölgelerdeki vatandaşların daha fazla önlem alması gerektiğini vurguladı. Doğal afetten etkilenen aileler için yardım çalışmaları da başlatıldı.