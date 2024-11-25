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Çin'de Soğuk Hava ve Kar Fırtınası Nedeniyle Sarı Alarm

Çin'in kuzeydoğusunda soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle 'sarı alarm' verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:11
Çin'de Soğuk Hava ve Kar Fırtınası Nedeniyle Sarı Alarm

Çin'de Sarı Alarm: Soğuk Hava Dalgası ve Kar Fırtınaları Dolayı

Çin'in kuzeydoğusunda beklenen soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle 'sarı alarm' ilan edildi. Bu karar, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından açıklandı.

Açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde hava sıcaklıkları gelecek 4 günde 6 ila 10 derece düşecek. Özellikle İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heylongciang, Cilin ve Liaoning eyaletlerinde bugün ve yarın kar fırtınaları öngörülüyor.

Kötü hava koşulları sebebiyle, sürücülere ve yayalara karlı hava şartlarında dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca yerel yönetimlere, kara yolları, demir yolları, elektrik nakil ve iletişim hatları gibi alanlarda gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuluyor.

Çin'in Soğuk Hava Uyarı Sistemi

Çin'in dört aşamalı soğuk hava uyarı sistemi içerisinde 'sarı alarm' üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Bu sistemde, aciliyet sırasına göre 'kırmızı' en yüksek seviye, ardından 'turuncu', 'sarı' ve 'mavi' seviyeleri gelmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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