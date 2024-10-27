Çin'de Trami Tayfunu Alarmı: Haynan Adası'ndaki Balıkçı Gemileri Limana İtirar Edildi

Trami Tayfunu Haynan Adası'nda Etkili Olacak

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Trami Tayfunu, Çin'in güney sınırındaki Haynan Adası'nda güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik adımlar atmaya sebep oldu. Meteoroloji bürosunun yaptığı son açıklamaya göre, tayfunun akşam saatlerinde Güney Çin Denizi'nde ve adanın güney kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Balıkçı Gemileri Limana Geri Döndü

Tayfun tehdidi sebebiyle, adadan denize açılan tüm balıkçı gemileri limana çağrıldı. Ayrıca, bu gemilerde çalışan 50 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Sanya ve Haikou'da Alarma Geçildi

Haynan Adası'nın en büyük kentlerinden biri olan Sanya'da alarm seviyesinin yükseltildiği öğrenilirken, idari merkez Haikou'da ise tren seferlerinin askıya alınması süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Filipinler'deki Etkileri

Önceki hafta boyunca Filipinler'de etkili olan Trami Tayfunu, adada büyük yağışlara ve doğal afetlere yol açmış, bu süreçte 81 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.