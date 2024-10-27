DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.302.379,12 0,14%

Çin'de Trami Tayfunu Alarmı: Haynan Adası'ndaki Balıkçı Gemileri Limana İtirar Edildi

Trami Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'ndaki balıkçı gemileri limana geri çağrıldı ve 50 binden fazla işçi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:26
Çin'de Trami Tayfunu Alarmı: Haynan Adası'ndaki Balıkçı Gemileri Limana İtirar Edildi

Trami Tayfunu Haynan Adası'nda Etkili Olacak

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Trami Tayfunu, Çin'in güney sınırındaki Haynan Adası'nda güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik adımlar atmaya sebep oldu. Meteoroloji bürosunun yaptığı son açıklamaya göre, tayfunun akşam saatlerinde Güney Çin Denizi'nde ve adanın güney kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Balıkçı Gemileri Limana Geri Döndü

Tayfun tehdidi sebebiyle, adadan denize açılan tüm balıkçı gemileri limana çağrıldı. Ayrıca, bu gemilerde çalışan 50 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Sanya ve Haikou'da Alarma Geçildi

Haynan Adası'nın en büyük kentlerinden biri olan Sanya'da alarm seviyesinin yükseltildiği öğrenilirken, idari merkez Haikou'da ise tren seferlerinin askıya alınması süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Filipinler'deki Etkileri

Önceki hafta boyunca Filipinler'de etkili olan Trami Tayfunu, adada büyük yağışlara ve doğal afetlere yol açmış, bu süreçte 81 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gana Hükümeti Silahlı Örgütler İddialarını Reddetti
2
Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı
3
İran Lideri Hamaney'den İsrail Saldırısına Yanıt
4
Mersin Sahilinde Kavga: Ciple Yarası Olayı
5
Trump: "Harris Dünyayı Savaşa Sürükleyecek"
6
Düzce Torkul Göleti Sonbaharın Büyüsüyle Ziyaretçilerini Bekliyor
7
Düzce Kaynaşlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek