Çin'de üst düzey diplomat değişikliği: Liu Ciençao yerine Liu Hayşing atandı

Çin'de üst düzey atama: Liu Ciençao'nun yerine Liu Hayşing

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao'nun Temmuzdan bu yana kamuya açık etkinliklerde görünmemesinin ardından, dairenin başına ÇKP Ulusal Güvenlik Komisyonu Direktör Yardımcısı Liu Hayşing getirildi.

Atama ve soru işaretleri

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, bakanlık düzeyinde yönetilen Uluslararası İrtibat Dairesi'nin başına atama resmen yapıldı. Temmuzda Cezayir ziyaretinden dönüşünden sonra kendisinden haber alınmayan Liu Ciençao'nun disiplin soruşturması altında olduğu tahmin ediliyor.

Üst düzey diplomatın akıbetinin, partinin merkezi karar alma ve yürütme organı olan ÇKP Merkez Komitesinin 4. Oturumu'nda, 20-23 Ekim tarihleri arasında Pekin'de yapılacak toplantıda açıklığa kavuşmasının beklendiği bildirildi.

Uluslararası İrtibat Dairesi'nin rolü

ÇKP'nin başka ülkelerdeki siyasi partilerle ilişkilerinden sorumlu olan Uluslararası İrtibat Dairesi, Çin'in diplomatik stratejisinde kilit bir konuma sahip. Dairenin başındaki değişiklik, dış ilişkilerdeki yönelim ve parti içi personel dinamikleri açısından önem taşıyor.

Liu Hayşing'in kariyer geçmişi

Atanan yeni başkan Liu Hayşing, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nın farklı kademelerinde görev yapmış deneyimli bir diplomat olarak tanınıyor. Resmi biyografisine göre, 1985 yılında Çin Dışişleri Bakanlığına giren 62 yaşındaki Liu Hayşing, Tercüme Bürosu'nda çalıştığı sırada Fransa'da yüksek lisans eğitimi aldı.

Liu Hayşing, Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Paris Büyükelçiliği'nde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra Bakanlığın Avrupa İşleri Dairesi'nde direktör yardımcılığı ve direktörlük yaptı ve 2015 yılında bakan yardımcılığına yükseldi. 2018'de ÇKP Ulusal Güvenlik Komisyonu Direktör Yardımcılığına atanan Liu, o tarihten bu yana bu görevi yürütüyordu.

Bağlam: Qin Gang ve parti içi dönüşümler

Hem görevden alınan Liu Ciençao, hem de yerine atanan Liu Hayşing, Haziran 2023'te aniden ortadan kaybolduktan sonra Temmuz 2025'te görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın yerine bakanlık için adı geçen isimler arasında gösterilmişti. Çin Gang'ın akıbeti halen belirsizliğini korurken, geçen hafta Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa ettiği açıklanmıştı.

Halen görevdeki Dışişleri Bakanı Vang Yi, 2022'deki parti atamasının ardından ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörlüğü görevine getirilmiş ve aynı yılın sonunda bakanlığı yeniden üstlenmişti. ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü, Dışişleri Bakanı'nın üzerinde ve ülkenin en kıdemli diplomatı olarak kabul ediliyor. Uluslararası İrtibat Dairesi de bakanlık düzeyinde yönetiliyor.