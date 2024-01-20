Çin'de yatılı okulda yangın: 13 öğrenci yaşamını yitirdi

Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesinde kırsal kesimdeki öğrencilerin okuduğu Yingcay Okulu'nda gece vakti yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 13 öğrenci yaşamını yitirirken yaralı olarak kurtulan bir öğrenci hastaneye götürüldü. Hıbey eyaletinde faaliyet gösteren Zonglan News'e konuşan bir öğretmen, hayatını kaybedenlerin hepsinin üçüncü sınıf öğrencileri olduğunu söyledi.

Cover News'e açıklama yapan ilçe halkı, okulun hem anaokulu hem de yatılı ilkokul olarak hizmet verdiğini, öğrencilerin bir bölümünün hafta sonları evlerine döndüğünü, aileleri uzakta olan veya başka yerde çalışan öğrencilerin ise hafta sonları okulda kalmaya devam ettiğini söyledi. Trajik olayın, okulun yakında yarı yıl tatiline gireceği bir zamanda yaşandığı belirtildi. Çin ajansı Xinhua, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini; yargı makamlarının okuldan sorumlu bir kişiyi sorgulamak için gözaltına aldığını duyurdu.