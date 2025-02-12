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Çin'de Yeni Keşfedilen Balık Türüne 'Sanae' İsmi Verildi

Çin'de keşfedilen yeni balık türüne, 'Prenses Mononoke' filmindeki San karakterinin ilhamıyla 'Sanae' adı verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:33
Çin'de Yeni Keşfedilen Balık Türüne 'Sanae' İsmi Verildi

Çinli araştırmacılar, yeni keşfedilen bir balık türüne, ünlü Prenses Mononoke animasyon filminden esinlenerek 'Sanae' ismini verdiler. Bu karar, balığın yüzündeki benzer desenlerden dolayı alındı.

Güney Çin Denizi Oşinografisi Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi, Cıciang Üniversitesi ve Çin Okyanus Üniversitesi’nin araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada yeni bir balık türü keşfedildi. Araştırmacılar, balığın Branchiostegidae familyasına ait olduğunu ve derin deniz balığı statüsü taşıdığını belirlediler.

Araştırmacılar, bu balığın yaklaşık 600 metre derinlikte yaşadığını ve yeni tür statüsünü teyit etmek için genetik analiz yöntemlerini kullandıklarını ifade ettiler.

Dünyaca ünlü Prenses Mononoke filmi, Hayao Miyazaki tarafından 1997 yılında yapılmış ve gişede 120 milyon dolardan fazla hasılat elde etmiştir. Filmde baş karakter Prenses San, doğa ile insan arasındaki savaşı temsil eden ve yüzünde kırmızı savaş boya desenleri bulunan bir savaşçı prenses olarak dikkat çekmektedir.

Bu ilginç keşfin sonuçları, 'ZooKeys' isimli dergide yayımlandı.

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