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Çin'de Yılın Son Uydu Fırlatışı Başarısızlıkla Sonuçlandı

Çin'in 2024 yılı son uydu fırlatışı başarısız oldu; 'Licien-1 Y6' roketi 11 uyduyu yörüngeye ulaştıramadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:19
Çin'de Yılın Son Uydu Fırlatışı Başarısızlıkla Sonuçlandı

Çin'de Uydu Fırlatışı Başarısız Oldu

2024 yılı, Çin için bir hayal kırıklığı ile sona erdi. Licien-1 Y6 (Kinetica-1 Y6) roketiyle gerçekleştirilen fırlatış, Ciuçüen Uydu Merkezi'nden yapıldı ancak 11 uydu yörüngeye ulaşamadı.

Açıklamalar ve Nedenler

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı CAS Space şirketinden yapılan açıklamaya göre, katı yakıtla çalışan roketin ilk iki aşaması normal çalıştı. Ancak üçüncü aşamada yaşanan irtifa dengesizliği sorunu nedeniyle, otomatik güvenlik kontrol sistemi devreye girdi ve roketi taşıdığı uydularla birlikte imha etti.

Kaybedilen Uydular

İmha olan uydular arasında, Çinli şirketlere ait ticari uyduların yanı sıra, Fransız Marseille Astrofizik Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş olan ve Güney Atlantik manyetik anomalisini araştırmak üzere tasarlanan bir nano uydu da bulunuyor.

Roket Hakkında Bilgiler

Licien-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabilen bir fırlatma platformu olarak dikkat çekiyor. Daha önce yapılan 5 fırlatışın tamamının başarılı olduğu belirtiliyor.

Fırlatma İstatistikleri

2024'te Çin, 3'ü başarısız olmak üzere toplam 68 uydu fırlatışı gerçekleştirmiştir. Mart ayında, Long March 2C ile gerçekleştirilen iki Dünya-Ay navigasyon test uydusu planlanan yörünge konumuna ulaşamamış, Temmuz'da yapılan Hyperbola-1 fırlatışı da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

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