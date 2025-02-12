Çin'de Yolcu Otobüsünde Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Guangdong Eyaletinde Üzücü Olay

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, ilçe kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı. Yangın sonucunda 6 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, olay Caoçing ilinde Huaiji ilçesi ile Çiaşui kasabası arasındaki 813 numaralı kara yolunda gerçekleşti. Yangın sırasında otobüste bulunan 6 yolcu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Çin'de kırsal bölgelerde yolcu otobüslerinde çıkan yangınlara zaman zaman rastlanıyor. En son, 2019 yılında Hunan eyaletinde bir yolcu otobüsündeki yangında 26 kişi yaşamını yitirmiş ve 28 kişi yaralanmıştı. Yangının bir yolcunun otobüste taşıdığı yanıcı malzemelerden kaynaklandığı bildirilmişti.