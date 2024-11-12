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Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü

Çin'in Guangdong eyaletinde bir sürücünün yürüyüş yapanların üzerine aracını sürmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:49
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü

Çin'de Trajik Olay: 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen korkunç bir olayda, bir şahıs aracını yürüyüş yapan insanların üzerine sürdü. Bu trajik kaza sonucunda 35 kişi yaşamını yitirdi ve 43 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Olayın Detayları ve İlk Tepkiler

Yaralıların durumu acil olarak hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı. Halk, bu tür korkunç olayların önlenmesi için yetkililerin acil tedbirler almasını talep ediyor. Yangınmerkezleri ve güvenlik güçleri, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal Medyada Tepkiler

Sosyal medya kullanıcıları, bu olay karşısında büyük bir öfke ve üzüntü dile getirirken, kurbanların ailelerine başsağlığı mesajları iletiliyor. Çin'de son yıllarda benzer hadiselerin artması, endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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