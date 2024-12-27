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Çin'de Yürüyüşe Katılanların Üzerine Araç Süren Saldırgana İdam Cezası

Çin'in Cuhay şehrinde, aracını yürüyüş yapanların üzerine süren saldırgana idam cezası verildi; 35 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:29
Çin'de Yürüyüşe Katılanların Üzerine Araç Süren Saldırgana İdam Cezası

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, 11 Kasım tarihinde aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne ve 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgana idam cezası verildi. Cuhay Orta Halk Mahkemesi, sanığın adının Fan Veyçiu olduğunu ve 62 yaşında olduğunu belirtti. Mahkeme, Fan'ın "evliliğinde yaşadığı sorunlar ve hayatından duyduğu memnuniyetsizlikle" bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mahkeme kararında, "Alçakça dürtüler ve zalimce bir yöntemle işlenen suçun sonuçları bakımından ağır olduğu ve ciddi toplumsal zarara yol açtığı" vurgulandı. Bunun yanı sıra, sanık kamu güvenliğini tehdit eden eylemi nedeniyle siyasi haklarından da mahrum bırakıldı.

Siyah bir SUV tipi aracıyla bir spor merkezinin çevresindeki yürüyüş yapanların üzerine kasten sürerek büyük bir facia yaratan Fan, toplumun dikkatini bir kez daha bu tür olayların yaygınlığına çekti. Yerel polis, zanlının eşinden boşandığını ve ayrılma koşullarından ötürü saldırıyı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ayrım Gözetmeyen Saldırılar Artıyor

Çin'de, yaşanan psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hissi nedeniyle bireylerin kamuya açık yerlerde ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlemesi, son yıllarda sıkça rastlanılan bir durum haline geldi. Cuhay'daki saldırının hemen ardından, 16 Kasım tarihinde Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Daha önce de, Yünnan eyaletinde 7 Mayıs'ta bir hastanede yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Şanghay'da 1 Ekim'de bir süpermarkette meydana gelen bıçaklı saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Başkent Pekin'de 28 Ekim'de bir saldırganın sokakta 3'ü çocuk 5 kişiyi bıçakla yaraladığı bildirilmişti.

En son Hunan eyaletinin Çangdı şehrinde, bir saldırganın aracıyla bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarpması sonucu 30 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Bu olayda zanlının, "mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar nedeniyle" saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi ve 24 Aralık'ta iki yıl erteleme ile idam cezasına çarptırıldı.

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