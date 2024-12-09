Çin'deki Araçlı Saldırının Ardından Yerel Yöneticiler İstifa Etti

Çin'deki Trajik Araçlı Saldırı Sonrası İstifalar

Çin'in Guangdong eyaletinde, geçen ay gerçekleşen korkunç bir olayda, bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi yaşamını yitirmiş, 43 kişi de yaralanmıştır. Bu trajik saldırı Cuhay şehrinde meydana gelirken, yerel yöneticilerin istifasına neden oldu.

İstifa Eden Yöneticiler

Cuhay Halk Kongresi Daimi Komitesi, Belediye Başkanı Huang Cıhao, Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Şie Rınsi, olayın yaşandığı Şiangcou merkez ilçesinin Kaymakamı Liu Çiying ve Yardımcısı Fu Hui’nin istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden yöneticilerin yerlerine eyaletin diğer şehirlerinden atamalar yapıldı.

Olayın Ayrıntıları

11 Kasım’da gerçekleşen olayda, 52 yaşındaki Fan isimli sürücünün, SUV tipi aracıyla bir spor kompleksinin önünde yürüyüş yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bu korkunç felaket yaşandı. İlk belirlemelere göre, şüphelinin eşinden boşanması ve ayrılma koşulları sebebiyle duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle bu hareketi yaptığı ifade edildi.

Devlet Başkanından Açıklama

Olay, Cuhay'da düzenlenen Cuhay Havacılık Fuarı'nın (Airshow China) öncesine denk gelmesi dikkat çekmişken, Devlet Başkanı Şi Cinping, saldırıyı 'canice' olarak nitelendirerek, yerel yönetimlere toplumsal risklerin önlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümünün hızlandırılmasına yönelik talimat yayımladı.

Çin’de zaman zaman, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hissi yaşayan bireylerin, kamuya açık alanlarda gerçekleştirdiği ayrım gözetmeyen saldırılara rastlanmakta. Ancak bu tür olayların ardından yerel yöneticilerin görevden ayrıldığına daha önce tanıklık edilmemiştir.