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Çin'deki İş Güvencesi Endişeleri: Avrupalı Yatırımcılar Kritik Eşiği İşaret Ediyor

Avrupa Birliği Ticaret Odası, Çin'deki iş güveninin tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu belirtti. Yatırımcılar endişeli.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:34
Çin'deki İş Güvencesi Endişeleri: Avrupalı Yatırımcılar Kritik Eşiği İşaret Ediyor

Çin'de Avrupalı Yatırımcıların Endişeleri Artiyor

Çin'de faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) iş insanları, ülkedeki iş güvenliğinin "kritik eşiğe" ulaştığını ifade etti. Avrupa Birliği Ticaret Odası, yayımladığı yıllık raporda, iş yapan yabancı şirketlerin karşılaştığı zorlukların, kazanç beklentilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kazanç Beklentilerindeki Düşüş

Yayımlanan raporda, Çin'deki şirketlerin yüzde 71'inin kar marjlarının küresel ortalamaya eşit veya daha düşük olduğu belirtilerek, bu durumun birçok yatırımcı için endişe verici olduğunu gösterdi. Rapor, "Birçok yatırımcı, Çin pazarında karşılaştıkları sorunların stratejik olarak yeniden değerlendirilmesi gereken kalıcı sorunlar olabileceğini düşünmektedir," ifadesini içeriyor.

İş Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörler

Şirketlerin yüzde 44'ü karlılık beklentilerine dair karamsar bir tablo çizerken, Çin'in bazı sektörlerdeki kapasite fazlası, yabancı şirketlerin kamu ihalelerine erişim konusundaki düzenleyici engelleri ve siyasi baskılar iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak sıralandı.

Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund, "Şu anda birçok şirket kritik eşiğe ulaşmış durumda. İş yapmanın zorlukları, kazançların daha da gerilemesine neden oluyor. Bu nedenle yatırımcılar, Çin'deki operasyonlarını daha dikkatli bir şekilde sorgulamaya başladı," şeklinde bir yorumda bulundu.

Yabancı Yatırımlardaki Düşüş

Kovid-19 sonrası kırılgan bir dönem geçiren Çin ekonomisi, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa'nın ekonomik bağımlılık risklerine karşı aldığı önlemler nedeniyle yabancı yatırımlarda ciddi bir düşüş yaşıyor. 2023 yılına ait veriler, Ocak-Temmuz 2024 döneminde doğrudan yabancı yatırımların 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini ve bu rakamın geçen yıla göre yüzde 30 azaldığını gösteriyor.

Pekin yönetiminin, yabancı yatırım akışını yeniden artırmak amacıyla bazı sektörlerde yasakları kaldırma yönünde adımlar attığı belirtildi. En son güncellenen negatif listede, yatırım yasağı olan sektör sayısının 31'den 29'a düşürüldüğü duyuruldu.

Yabancı yatırımcılara belirli şehirlerde hastane işletme ve biyoteknoloji alanlarında yeni fırsatlar sunulurken, imalat sanayisinde tüm sektörlerdeki kısıtlamaların kaldırılması sağlandı.

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