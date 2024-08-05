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Çin'deki Sel ve Toprak Kaymaları: 150'den Fazla Can Kaybı

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 2 ayda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:05
Çin'deki Sel ve Toprak Kaymaları: 150'den Fazla Can Kaybı

Çin Güneyinde Sel Felaketi

Çin'in güney bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar, büyük sel ve toprak kaymalarına yol açarak son iki ayda 150'den fazla can kaybına neden oldu. Yetkililer, bu felaketlerin devam ettiğini ve etkilerini azaltmak için acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade etmekte.

Şiddetli Yağışların Etkileri

Resmi kaynaklar, haziran ayından bu yana süregelen fırtına ve yağışların ülke genelinde etkili olduğunu, sel felaketlerinin ağustos ortasına kadar sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Sıçuan Eyaletindeki Durum

Xinhua ajansının bildirdiğine göre, 3 Ağustos'ta Sıçuan eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, hala kayıp 19 kişi bulunamadı. Acil durum ekipleri, 939 kişiyi bölgeden tahliye etti.

Temmuz Ayındaki Zararlar

Temmuz ayında, özellikle Hunan ve Şaanşi eyaletlerinde meydana gelen felaketler çok sayıda can kaybına yol açtı. Hunan'da Gaemi Tayfunu'nun ardından en az 48 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi kayboldu. Şaanşi'deki bir köprünün çökmesi sonucu 38 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi kayboldu. Guangzhou ve Fuijan'daki sel olaylarında ise 47 ve 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin mesajı: Sel felaketlerinin önlenmesi için hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

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