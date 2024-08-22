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Çin'den ABD'nin Nükleer Stratejisine Tepki

Çin, ABD'nin nükleer stratejisindeki değişikliklere sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:41
Çin'den ABD'nin Nükleer Stratejisine Tepki

Çin, ABD’nin Nükleer Stratejisine Yanıt Verdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın nükleer stratejisinde yaptığı değişikliklerle ilgili olarak güçlü bir yanıt verdi. Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin nükleer risklerin ve stratejik tehditlerin başlıca kaynağı olduğunu söyledi.

Biden'in İddiaları Üzerine Açıklamalar

Son günlerde New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Biden’ın Amerikan ordusuna Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanmaları talimatı verdiği öne sürülmüştü. Bu durumu değerlendiren Mao, ABD'nin bu açıklamalarının nükleer silahsızlanma yükümlülüklerinden kaçmak için bir bahane olarak kullanıldığını ifade etti.

Çin'in Nükleer İlkeleri

Mao Ning, Çin'in nükleer cephaneliğinin ABD ile karşılaştırıldığında çok daha küçük olduğunu belirterek, "Çin, nükleer silahları ilk kullanan olmama politikasını izliyor ve bu silahların sayısını ulusal savunma ihtiyaçlarına göre en alt düzeyde tutuyor" dedi.

Çin’in Çıkış Yolu

Mao, ABD'yi nükleer cephaneliğini azaltmaya ve uluslararası düzeyde silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti. Ayrıca, nükleer paylaşım ve caydırıcılığı yayma gibi olumsuz adımların, küresel barışa zarar verdiğini vurguladı.

Gelecekteki Nükleer Stratejik Hamleler

Biden yönetiminin, Beyaz Saray üzerinden resmi bir açıklama yapmadığı ancak planlandığı belirtilen "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu"nda talimatların olduğu ifade ediliyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerde gerginliğin artmasına neden olabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

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