Çin'den ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

Çin'in Yaptırımlara Tepkisi

Çin, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı bir uzun menzilli insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatıyla bağlantılı olarak iki Çinli şirkete uyguladığı yaptırım kararına sert bir yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarını kınadı. Mao, "Washington'un bu konudaki baskılarını ve asılsız suçlamalarını kabul etmiyoruz," diyerek ifadelerini sürdürdü. Ayrıca, "Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarından hiçbirine öldürücü silah sağlamamıştır," dedi.

İhracat Kontrolleri ve Sivil Kullanım

Sözcü Mao, Çin'in insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri ve sivil amaçlar için sıkı ihracat kontrolleri uyguladığını belirtti. Sivil İHA'ların askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı. Mao, "Çin, Ukrayna krizinin yaratıcılarından veya taraflarından biri değildir," diyerek, ABD'nin bu durumu Çin'i karalama amacıyla kullandığını ifade etti.

Çinli Şirketler Üzerindeki Baskılar

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın geliştirdiği "Garpiya" model uzun menzilli insansız hava aracının motorlarını üreten Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ile bu İHA'ların sevkiyatında rol oynayan Redlepus Vector Industry şirketlerine yaptırım uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, bu İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip edip büyük kayıplara yol açtığı iddia edildi.

Son olarak Mao, Çinli vatandaşların ve şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarının altını çizdi.