Çin'den ABD'ye Dalay Lama Tepkisi

Çin, ABD'li Yetkililerin Dalay Lama ile Görüşmesine Karşı

Çin, ABD'li hükümet yetkililerinin dizindeki rahatsızlığın tedavisi için New York'ta bulunan Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile gerçekleştirdiği görüşmeye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de yaptığı basın toplantısında, Dalay Lama'nın herhangi bir devletin yetkilileriyle görüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Mao, Dalay Lama'nın dinî bir figür olmadığını ve siyasi bir sürgün olarak hareket ettiğini savundu.

ABD'nin Yapılan Çalışmalara Yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uzra Zeya ve Kelly Razzouk isimli yetkililerinin Dalay Lama'yı ziyaret ettiğini bildirerek, Başkan Joe Biden’ın Dalay Lama'ya acil şifalar dilediğini aktardı. Açıklamada, ABD'nin Tibetlilerin insan haklarını geliştirme konusundaki duruşunun altı çizildi.

Tibet ve Çin Arasındaki Gerilim

89 yaşındaki Dalay Lama, 1959'daki başarısız ayaklanmanın ardından Çin yönetimi tarafından sürgün edilmiştir. Tibet, 700 yıldır Çin'in kontrolünde olduğunu öne sürerken, Tibetliler tam bağımsızlık talep etmektedir.

Çin, Dalay Lama'nın Tibet'teki din ve kültürün korunmasına dair taleplerinin aslında siyasi ayrılıkçılığı desteklediğini iddia ediyor.