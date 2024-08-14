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Çin'den ABD'ye Gazze Saldırılarına İlişkin Çağrı

Çin, ABD'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sorumlu adımlar atmasını istedi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:48
Çin'den ABD'ye Gazze Saldırılarına İlişkin Çağrı

Çin'den ABD'ye Sorumluluk Çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'ye önemli bir çağrıda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda "samimi ve sorumluluk sahibi adımlar atması" gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Acil Oturum

Fu, bu açıklamayı BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen ve Orta Doğu'daki durumu ele alan acil oturumda yaptı. Fu, İsrail'in, Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na saldırısını kınayarak, sivil yaşamların ve yapılarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası insancıl hukuk açısından bu durumun önemine dikkat çekti.

Ateşkes Çağrısı

Fu, Gazze'de hemen ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacının yaşandığını belirterek, "Sığınak arayan birçok sivilin bulunduğu okullara tekrar tekrar saldırmak, iğrençtir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na yapmış olduğu saldırıda, sabah namazını kılan en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı olmuştur.

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