Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi Üzerine Tepki

Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi Tehditlerine Yanıt Verdi

Çin, ABD'nin, Filipinler ile Güney Çin Denizi'nde yaşadığı gerginlik nedeniyle kendisini kınamasına sert bir karşılık verdi. Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin bu konuda taraf olmadığını belirtti.

Mao Ning, "ABD, Güney Çin Denizi sorununda taraf değildir ve bu bölgedeki anlaşmazlıklar konusunda taraf olamayacak bir konumdadır. Ayrıca, ABD'nin Filipinler ile Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı, Çin’in bu denizdeki egemenlik, hak ve çıkarlarını ihlal etmek için bir mazeret olarak kullanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çin'in Filipinler'in bölgedeki ihlallerine verdiği tepkinin adil ve hukuka uygun olduğunu vurgulayan Mao, "ABD'nin Güney Çin Denizi'nde gerilimi artırıcı eylemlerden vazgeçmesi gerekmektedir," dedi.

Çin ve Filipinler Arasında Savaş Gemi Çarpışması

Güney Çin Denizi'nde yer alan Spartly Adaları çevresinde, dün Çin ve Filipinler'e ait sahil güvenlik gemileri arasında bir çarpışma meydana geldi. Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 1951 yılındaki ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın 5. maddesinin, taraflardan birine yapılan saldırının diğer tarafça savunulmasını gerektirdiğine dikkat çekti.

Vietnam ve Tayvan gibi ülkelerin de hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde, son dönemlerde sık sık çatışmalara yol açan sürtüşmeler yaşanıyor.

Güney Çin Denizi'nin Tarihsel Arka Planı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık kazanan kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline gelmiştir. 1947 yılında yayımlanan harita ile birlikte, Çin, bu denizin %80'i üzerinde egemenlik iddiamda bulundu. Bu bölge zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu alanda hak sahibi olduklarını savunuyorlar.

Çin, bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa ederken, sivil gemi filoları ile de varlık göstermekte. Bu duruma karşı çıkan ülkeler arasında ABD de yer alıyor. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in bu denizdeki tek taraflı egemenlik taleplerinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.