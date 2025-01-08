Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık

Çin, ABD'nin 'Çinli Askeri Şirket' Listelemesine Karşı Çıktı

Çin, ABD'nin bazı firmaları "Çinli askeri şirket" olarak listelemesine şiddetle tepki gösterdi. Xinhua ajansına göre, bu konuyla ilgili olarak Çin Ticaret Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Yanlış Uygulamaları

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye karşı çıkıldığı belirtildi. Çin, ABD'nin "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını hiçe sayarak ulusal güvenliği genelleştirmesini" eleştirdi.

Çin Hükûmeti, ABD'nin devlet gücünü kötüye kullandığını ifade ederek, ülkenin askeri-sivil entegrasyon stratejisine karşı asılsız suçlamalarda bulunarak Çinli işletmelere haksız baskı uyguladığını savundu.

Sorunların Boyutları

Ayrıca, ABD'nin bu eyleminin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğunu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltaladığını belirtildi. Çin, ABD'yi kurallara saygı göstermeye ve yanlış uygulamaları derhal durdurmaya davet etti.

Pekin'in Kararlılığı

Açıklamada ayrıca, Pekin'in bu durumu yakından izlemeye devam edeceği ve Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini koruyabilmek için gerekli tüm tedbirleri alacağı kaydedildi.

Tencent ve CATL'nin Yanıtı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan listede Tencent ve CATL gibi teknoloji şirketlerinin de yer aldığını belirtmek önem taşıyor. Her iki şirket de bu tanımlamayı bir "hata" olarak nitelendirmişti.