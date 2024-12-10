Çin'den ABD'ye Ticaret Savaşlarına Dair Kritik Mesaj

Çin Liderinden ABD'ye Ticaret Uyarısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ABD ile olan farklılıklarını yönetme ve işbirliğini geliştirme arzusunu dile getirerek, "ticaret ve bilim teknik savaşlarının kazananı olmaz" dedi.

Uluslararası Ekonomik Örgütlerle Görüşme

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Şi, Pekin'de gerçekleştirilen 1+10 Diyaloğu toplantısı çerçevesinde uluslararası ekonomik örgütlerin başkanları ile bir araya geldi. Burada, ülkesinin ABD ile açık diyaloğu sürdürmek istediğini, işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için farklılıkların yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tarife savaşları gibi ticaret ve bilimsel çatışmalar, tarihin akışına ve ekonominin doğasına ters düşüyor. Bu süreçlerde kazanan olmaz," diyen Şi, Çin'in kendi ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunacağını ve dünya ile kalkınma kazanımlarını paylaşma iradesinin sürdüğünü ifade etti.

Yeni Yönetimle İlişkilerde Gerilim Olmayacak

Şi'nin bu açıklamaları, ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump ile 6 Aralık'ta yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi. Trump, görüşmeye dair detay vermekten kaçınırken, Pekin yönetimi de benzer şekilde sessiz kaldı.

Şi'nin açıklamalarının, Pekin'in ABD ile ilişkilerde gerilimi artırmayı istemediği, ancak Çin’e yönelik olumsuz eylemlere karşılık verme konusunda hazırlıklı olduğu anlamına geldiği yorumlanıyor.

Ticaret Savaşlarının Yeniden Başlama Ol ihtimali

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşının patlak verebileceği düşünülüyor. Trump, seçim kampanyasında Çin'den ithal ürünlere %60'a kadar gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu adım, Başkan Joe Biden yönetiminin çip sektöründe uyguladığı yeni ihracat kısıtlamalarına bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Savaşlarının Geçmişi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump'ın 2018 yılında başlattığı ilave gümrük tarifeleri ile başlamıştı. Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret açığı ve rekabete aykırı sanayi teşvik politikaları öne sürülmüştü. Ülkeler, 2019'da bazı ticari anlaşmazlıkları geçici olarak askıya almış, 2020'de ise faz 1 anlaşmasıyla gümrük tarifeleri konusunda uzlaşma sağlamışlardır.

Trump döneminde uygulanan ekonomik politikalar, Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlere getirilen kısıtlamalarla genişlemiş, Biden döneminde ise teknoloji güvenliğine yönelik daha kapsamlı tedbirler uygulanmaya başlanmıştır.