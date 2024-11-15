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Çin'den ABD'ye Uyarı: Tayvan, İlişkilerdeki En Tehlikeli Kıvılcım

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerindeki potansiyel çatışma nedeni olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:11
Çin'den ABD'ye Uyarı: Tayvan, İlişkilerdeki En Tehlikeli Kıvılcım

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde çatışmaya neden olabilecek "en tehlikeli kıvılcım" olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Şie, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen ABD-Çin Hong Kong Forumuna video konferans yöntemiyle katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Şie, konuşmasında, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının merkezi ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Eğer yanlış ele alınırsa çatışmayı ve cepheleşmeyi tetikleyebilecek en tehlikeli kıvılcım olabilir." dedi.

Tayvan'ı kullanarak Çin'e zarar vermenin "ateşle oynamak" olduğunu belirten Büyükelçi, Tayvan Boğazı'nda barışı ve istikrarı korumanın yolunun "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine sadık kalmak olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump sonrası Çinli bir yetkilinin iki ülke ilişkilerine dair yaptığı ilk değerlendirme oldu.

Trump'ın Tayvan konusundaki tutumu, önceki döneminde cepheleşmeye yönelik bir yaklaşım sergilese de, Joe Biden döneminde Tayvan sorununun jeopolitik rekabetin merkezi haline geldiği gözlemleniyor.

Trump, yeni dönemdeki Tayvan politikası hakkında henüz bir açıklama yapmamıştır, ancak daha önceki söyleşilerinde, "Tayvan'ı bedavaya savunmanın aptallık olacağı" ifadesini kullanmıştı.

Çin, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak görmekte ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlıkta bulunan adanın yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanma tehdidinde bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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